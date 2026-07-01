Маркаряна оштрафовали за возбуждение ненависти

Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей за возбуждение ненависти блогера Арсена Маркаряна, ранее приговоренного к 4,5 годам колонии за реабилитацию нацизма, сообщили РИА Новости в суде.

Суд установил, что в декабре 2025 года в Telegram-канале Маркаряна, тогда уже находившегося в СИЗО, появилась видеозапись, содержащая "пренебрежительное и презрительное эмоционально-смысловое отношение к русским, что подтверждается проведённым комплексным психолого-лингвистическим исследованием". Протокол был составлен по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти или вражды).

"Суд признал Маркаряна виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.

Мосгорсуд в марте приговорил блогера к 4,5 годам колонии общего режима с запретом администрировать сайты в интернете на 4-летний срок за реабилитацию нацизма. Дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку блогер признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор обжаловали обе стороны, но остался без изменений и вступил в силу в июне.

Как было установлено в ходе разбирательств, в марте прошлого года Маркарян разместил видеозапись, в которой демонстрировал презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове как защитнике Отечества и его подвиге. Второе видео касалось оправдания идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.

Сотрудники правоохранительных органов задержали его прошлым летом в подмосковной Кубинке, Маркарян прятался в багажнике машины, остановленной инспекторами ДПС. С тех пор он находится под стражей.

Источник: РИА Новости