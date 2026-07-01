Умер исполнитель любимой песни Трампа

В возрасте 74 лет ушел из жизни Виктор Уиллис — вокалист и один из основателей американской диско-группы Village People. О его смерти коллектив сообщил на своей официальной странице в Facebook.

Согласно заявлению группы, музыкант скончался 30 июня после непродолжительной, но быстро прогрессировавшей болезни.

Виктор Уиллис стоял у истоков создания Village People и был соавтором самых известных композиций коллектива, среди которых Y.M.C.A., Macho Man, In the Navy и Go West.

В последние годы песня Y.M.C.A. вновь приобрела широкую популярность благодаря президенту США Дональду Трампу. Он неоднократно использовал ее во время своих предвыборных мероприятий, исполняя ставший узнаваемым танец, а также после объявления победы на президентских выборах и во время выступления Village People на церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу в декабре 2025 года.