В МИД Катара заявили о прогрессе на непрямых переговорах США и Ирана

Прогресс был достигнут в ходе непрямых переговоров между США и Ираном при участии катарских и пакистанских посредников в Дохе в среду, сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

"Сегодня в Дохе катарские и пакистанские посредники провели отдельные встречи с представителями США и Ирана, был достигнут позитивный прогресс по вопросам, относящимся к Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании", - написал аль-Ансари в соцсети X.

По его словам, стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время, а следующая встреча будет запланирована "в кратчайшие сроки" после предстоящих похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате американских ударов в конце февраля.

Иранские власти проведут церемонии похорон Хаменеи с 4 по 9 июля на территории Ирака и самого Ирана.

Ранее CNN сообщал, что в среду Иран и США ведут непрямые переговоры через посредников от Катара и Пакистана.

Также в среду замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади обсудил с премьером Катара претворение в жизнь ирано-американского меморандума. За этим последовала трехсторонняя встреча Ирана, Катара и Пакистана.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер во вторник и среду тоже проводили переговоры в Катаре. В ходе встречи с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани они обсудили соблюдение перемирия в Ливане и статус переговоров США и Ирана, предусматриваемых подписанным Вашингтоном и Тегераном меморандумом о взаимопонимании.

Во вторник Уиткофф и Кушнер на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани подтвердили, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Тегераном для достижения комплексного соглашения.

Источник: Интерфакс