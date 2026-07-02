В двух районах Баку ожидаются перебои в подаче электроэнергии

2 июля в ряде районов Баку будет временно ограничена подача электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ.

Как сообщили 1news.az в ОАО "Азеришыг", с 10:00 до 13:00 в зоне обслуживания Ясамальского районного управления по энергоснабжению и сбыту (RETSİ) в связи с ремонтом трансформаторной подстанции подача электроэнергии будет ограничена на части улиц Таги Шахбази, Исмаил бека Куткашинлы и Гызыл Шарг.

В те же часы в зоне обслуживания Низаминского RETSİ в ходе ремонтно-профилактических работ на трансформаторных подстанциях перебои с электроснабжением затронут улицу Низами Абдуллаева.

В компании отметили, что после завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечиваться электроэнергией более высокого качества.