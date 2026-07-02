США в меньшинстве переиграли Боснию и вышли в 1/8 финала ЧМ-2026 - ВИДЕО

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная США встречалась с национальной командой Боснии и Герцеговины.

Матч проходил на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Главным арбитром встречи был назначен Рафаэл Клаус из Бразилии. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу американской сборной.

На 45-й минуте встречи форвард американцев Фоларин Балогун открыл счёт в матче. В середине второго тайма нападающий был удалён за грубый фол. На 80-й минуте полузащитник США Малик Тилльман поразил ворота боснийцев прямым ударом со штрафного и установил окончательный результат.

Кроме того, по ходу встречи два мяча в исполнении Балогуна и капитана Кристиана Пулишича отменили из-за офсайдов.

Отметим, что США вышли в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграют с национальной командой Бельгии. Встреча состоится 7 июля.