Тегеран ответил CENTCOM заявлением об Ормузе

Ормузский пролив не относится к зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) и находится под контролем Ирана.

Об этом написал в соцсети X заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

"Силы обороны Бахрейна не могут обеспечить правовой порядок и безопасность в Персидском заливе", - заявил он.

По словам Гарибабади, безопасность региона может быть обеспечена только после прекращения внешнего вмешательства, вывода американских войск, уважения суверенитета государств и признания новых геополитических реалий.

Он также подчеркнул, что стабильность в регионе не может быть достигнута под военным зонтиком США.

Таким образом иранский дипломат отреагировал на заявление CENTCOM по итогам регионального диалога по безопасности, состоявшегося в Бахрейне.

Как отмечается, 1 июля CENTCOM провело в Бахрейне встречу с участием высокопоставленных военных представителей Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Катара, Саудовской Аравии, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов и Йемена. Стороны обсудили текущую ситуацию в сфере региональной безопасности и возможности расширения сотрудничества в оборонной области.

В заявлении CENTCOM также была подтверждена приверженность обеспечению свободного судоходства через Ормузский пролив. Кроме того, отмечалось, что США и их региональные партнеры продолжают развивать совместную систему противоракетной обороны, а также создали новый координационный центр противовоздушной обороны Ближнего Востока для обмена информацией, предупреждениями об угрозах и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Особо подчеркивается, что представители вооруженных сил Сирии и Ливана впервые приняли участие в региональной оборонной конференции под руководством США.