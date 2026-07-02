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ЕС работает над упрощением визового режима с Турцией

First News Media10:12 - Сегодня
ЕС работает над упрощением визового режима с Турцией

Евросоюз работает над либерализацией визового режима с Турцией. 

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, эта тема обсуждалась во время поездки главы европейской дипслужбы Каи Каллас, еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос и еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера в Анкару, где они провели переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Ранее глава турецкого МИД отметил, что Анкара ожидает от Брюсселя улучшения отношений "на основе объективных критериев и заслуг и без какой-либо дискриминации", а также подчеркнул, что членство в ЕС остается для Турции "стратегической целью".

Статус кандидата имеют девять стран. Это Турция, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия, Украина, Молдова и Грузия. У всех имеются сложности на этом пути, но дольше всего растянулся процесс вступления в ЕС Турции. Страна подписала Соглашения об ассоциации с ЕС еще в 1963 году, заявка на присоединение была подана в 1987 году, а статус кандидата был получен в 1999 году. В 2005 году начались переговоры о вступлении, но им препятствовали некоторые страны. Например, Франция и Германия считают, что Турция не может стать членом ЕС из-за значительной роли армии в политике, а также несоблюдения ключевых принципов, таких как свобода слова. Кроме того, у Турции до сих пор не разрешен территориальный конфликт с Кипром, членом Евросоюза. Таким образом, переговоры практически зашли в тупик и перспектива их завершения в данный момент не просматривается.

Источник: ТАСС

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