Euractiv: Еврокомиссия готовит ограничения на использование соцсетей детьми

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует в сентябре объявить о планах по введению общеевропейских возрастных ограничений на использование социальных сетей.

Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

По его данным, соответствующую инициативу фон дер Ляйен может представить 16 сентября во время ежегодного обращения о положении дел в Евросоюзе. Как ожидается, речь пойдет о разработке общеевропейских правил, которые обяжут цифровые платформы не допускать создания аккаунтов детьми, не достигшими установленного возраста. Как отмечает Euractiv, окончательный формат инициативы пока не определен. В частности, Еврокомиссия еще не решила, какой минимальный возраст будет предложен и будут ли использоваться механизмы обязательной проверки возраста или родительского согласия. Источники портала сообщили, что рекомендации экспертной группы по защите детей в интернете должны быть представлены 13 июля и лягут в основу будущих законодательных предложений.

Портал отмечает, что вопрос защиты несовершеннолетних в интернете стал одним из ключевых приоритетов второго срока фон дер Ляйен. Ряд стран ЕС, включая Францию, Испанию, Германию, Данию и Грецию, уже разрабатывают собственные ограничения на использование социальных сетей детьми. Австралия первой в мире ввела запрет для лиц младше 16 лет на регистрацию в крупнейших соцсетях.