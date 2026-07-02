Строительство дороги Аскеран-Ходжалы-Ханкенди завершено на 86% - ВИДЕО

Строительство автомобильной дороги Аскеран-Ходжалы-Ханкенди протяженностью 14,1 км выполнено на 86%.

Как сообщили 1news.az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, дорога строится в соответствии с I технической категорией.

В зависимости от рельефа и особенностей местности ширина земляного полотна дороги достигает 26,5 метра.

В рамках проекта уже полностью завершены земляные работы и построено новое дорожное полотно. В настоящее время продолжаются работы по устройству основания дорожной одежды и слоев асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, завершено строительство предусмотренных вдоль дороги 3 мостов, 9 прямоугольных и 38 круглых водопропускных сооружений, 23 резервных переходов, а также установка 14 автобусных остановок.