Лейла Алиева приняла участие в открытии здания школы в Евлахе - ФОТО

1 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках поездки в город Евлах приняла участие в открытии нового здания полной средней общеобразовательной школы номер 5 имени Самеда Вургуна.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал Лейлу Алиеву об истории школы, созданных здесь условиях для учебы. Было отмечено, что в январе 2024 года старое административное здание было снесено и на его месте началось строительство нового школьного здания. Новое здание рассчитано на 528 ученических мест. Здесь созданы необходимые условия для учебы, соответствующие современным стандартам.

Лейла Алиева ознакомилась с условиями, созданными в школьной библиотеке, кабинетах информатики, биологии и химии, кабинетах технологии, комнатах для групп дошкольной подготовки, столовой и спортивном зале. Современная образовательная инфраструктура, созданная в новом здании школы, позволит учащимся получать качественное образование, развивать свои знания и навыки, а также более эффективно организовывать деятельность учителей.

Встретившись с коллективом школы, Лейла Алиева пожелала им успехов и сфотографировалась на память.