В Азербайджане запущена новая цифровая платформа по вопросам без вести пропавших

Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан ввела в эксплуатацию новую цифровую платформу - Онлайн-центр запросов (Online Inquiry Center, OIC).

Платформа разработана для приема и обработки информации о пропавших без вести, управления соответствующими данными, а также обеспечения возможности подачи гражданами обращений в электронном формате, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственной комиссии АР по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Портал создан на базе Интегрированной системы управления данными (Integrated Data Management System - iDMS), разработанной в рамках сотрудничества между Государственной комиссией и Международной комиссией по пропавшим без вести лицам.

Новая цифровая платформа предназначена для централизованного управления информацией о пропавших без вести в единой электронной системе, обеспечения оперативного обмена данными между государственными органами, более эффективного рассмотрения обращений граждан, а также организации взаимодействия с членами семей пропавших без вести с использованием современных цифровых технологий.

При разработке системы были учтены требования законодательства Азербайджанской Республики, а также основные направления деятельности Государственной комиссии. Портал полностью функционирует на азербайджанском языке, а все данные хранятся на серверах, расположенных на территории Азербайджанской Республики.

Портал предоставляет пользователям следующие возможности:

- через сервис «Сообщить о пропавшем без вести» (Report a Missing Person) - передавать новую информацию о пропавших без вести;

- через раздел «Отправить запрос» (Request on Missing Persons) - направлять электронные обращения в Государственную комиссию;

- через сервис «Указать место» (Indicate a Place) - сообщать информацию о предполагаемых местах захоронения или могилах с указанием географических координат;

- загружать в систему фотографии, документы и другие материалы в электронном виде;

- предоставлять дополнительную информацию для более оперативного рассмотрения обращений.

Одним из ключевых преимуществ портала является систематизация и анализ информации, поступающей от граждан, в единой электронной базе данных с последующим предоставлением этих сведений в распоряжение профильных государственных органов. Это позволяет более эффективно планировать работы по поиску, проведению раскопок, эксгумации и идентификации.

Для использования Онлайн-центра запросов достаточно перейти на официальный сайт Государственной комиссии - https://scmp.gov.az/

«Призываем всех, кто располагает какой-либо информацией, способной помочь в установлении судьбы пропавших без вести, воспользоваться возможностями Онлайн-центра запросов и передать имеющиеся сведения» - отмечают в Государственной комиссии.