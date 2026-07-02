В AmCham Azerbaijan избраны первый вице-президент и вице-президент на 2026–2028 годы

Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) объявила об избрании первого вице-президента и вице-президента Совета директоров на 2026–2028 годы.

Согласно решению Палаты, Оскар Богопольский избран первым вице-президентом AmCham Azerbaijan, а Ниязи Амирбеков — вице-президентом организации.

В настоящее время Оскар Богопольский занимает должность генерального директора (CEO) компании “McDonald's Azərbaycan”, а Ниязи Амирбеков является генеральным директором AgroDairy — одной из крупнейших вертикально интегрированных агропродовольственных компаний Азербайджана.

В новых должностях они будут тесно взаимодействовать с президентом и Советом директоров AmCham Azerbaijan, участвуя в реализации стратегических приоритетов Палаты, развитии сотрудничества с компаниями-членами, укреплении диалога между государственным и частным секторами, а также в продвижении прозрачной, конкурентоспособной и устойчивой бизнес-среды в Азербайджане.

Отметим, что AmCham Azerbaijan является одной из ведущих бизнес-ассоциаций страны и объединяет более 280 компаний и организаций, представляющих различные отрасли экономики. Палата выступает площадкой для конструктивного диалога между бизнесом, государственными структурами и международными партнерами, содействуя улучшению инвестиционного климата и устойчивому экономическому развитию Азербайджана.