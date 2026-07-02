 Лейла Алиева встретилась в Евлахе с участником проекта «Молодой пчеловод» - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

Лейла Алиева встретилась в Евлахе с участником проекта «Молодой пчеловод» - ФОТО

First News Media11:28 - Сегодня
Лейла Алиева встретилась в Евлахе с участником проекта «Молодой пчеловод» - ФОТО

1 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках поездки в Евлах посетила семью Сулеймана Сулейманова - участника проекта «Молодой пчеловод».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева в атмосфере искренней беседы с членами семьи молодого пчеловода поинтересовалась условиями жизни, пчеловодческой деятельностью, первым результатам и планам на будущее. Она приняла участие в процессе изготовления сыра в хозяйстве и вручила семье подарки.

В ходе встречи была предоставлена информация о пчеловодческом хозяйстве, созданном в рамках проекта «Молодой пчеловод», содержании пчелиных семей, производстве меда и перспективах развития хозяйства. Семья выразила признательность Лейле Алиевой за проявленное внимание и поддержку, преподнесла ей в подарок пчеловодческую продукцию.

Сулейман Сулейманов - участник 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических мероприятий, награжден медалями «За освобождение Суговушана», «Отважный боец» и «Участник Отечественной войны».

Проект «Молодой пчеловод», реализуемый с 2021 года по инициативе Общественного объединения IDEA в партнерстве с Фондом молодежи Азербайджанской Республики, Государственным агентством занятости и юридическим лицом публичного права ABAD, нацелен на содействие защите биоразнообразия, продвижение развития пчеловодства как направления эко-предпринимательства, поддержку производства натурального меда и помощь в улучшении материального благосостояния молодых семей.

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