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Раскрыта личность пострадавшей при мощном взрыве в Монако - ФОТО

First News Media11:50 - Сегодня
Раскрыта личность пострадавшей при мощном взрыве в Монако - ФОТО

Стали известны подробности о пострадавшей при взрыве в Монако 29 июня. По данным газеты Nice-Matin, речь идет об Анне Насобиной, дочери бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области.

46-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь. Как сообщает газета, в результате взрыва женщине ампутировали обе ноги.

29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. В результате инцидента трое человек получили серьезные травмы. По данным телеканала BFMTV, среди пострадавших — украинский экс-олигарх Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, ранее включавшийся СМИ в списки самых богатых украинских бизнесменов. Он вышел из украинского гражданства в 2019 году, а в 2023 году Киев ввел против него санкции.

Насобина долгое время состояла в близких отношениях с Вадимом Ермолаевым, однако их брак официально не был зарегистрирован. У пары есть общий несовершеннолетний сын, который в момент трагедии также находился рядом с родителями и получил ранения. Насобина является основательницей известного европейского клуба. Еще в 2016 году она создала закрытый интеллектуально-светский клуб под названием Eclectique.

Анна, супруга Ермолаева, заявила, что не пострадала при взрыве в Монако, в момент происшествия она находилась в другом месте. При этом Анна активно взаимодействует со следственными органами. Однако детали произошедшего женщина раскрывать не стала.

Прокуратура Монако возбудила расследование по факту инцидента по статье «покушение на убийство». Первоначально власти княжества назвали произошедшее терактом, однако впоследствии отказались от этой формулировки.

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Источник: «kp.ru»

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