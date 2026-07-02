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Ален Симонян отказался от депутатского мандата

First News Media12:43 - Сегодня
Ален Симонян отказался от депутатского мандата

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не возьмет депутатский мандат. 

Об этом он заявил на брифинге в парламенте.

Он заявил, что хотел продолжить деятельность на посту спикера, однако принимает решение правления партии. По его словам, у него нет обиженности, поскольку считает, что рабочие процессы предполагают изменения.

“Я хочу немного отдохнуть для меня был сложный рабочий период. Не забывайте, что это был парламент поствыборного периода и было много вызовов, которые мы с нашими коллегами прошли”, - отметил Симонян.

Спикер заявил, что также намерен окончательно привести в порядок личную жизнь. Вместе с тем, он добавил, что дальнейшую его деятельность с премьером не обсуждал, и каких-либо договоренностей нет. Однако заявил, что представляет свою политическую деятельность только в составе “Гражданского договора” и с премьером Николом Пашиняном.

“Я не представляю себя в каком-либо политическом процессе без Никола Пашиняна”, - сказал он. 

Источник: Sputnik Армения

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