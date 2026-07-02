10 автобусных маршрутов временно изменили схему движения

В связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Хана Шушинского - от пересечения с улицей Рашида Бейбутова до пересечения с проспектом Вагифа - движение транспортных средств временно ограничено.

В связи с введенными ограничениями до 4 июля движение регулярных автобусных маршрутов №3, 4, 17, 20, 85 и 88 организовано по улицам Аббасгулу ага Бакиханова и Джейхуна Гаджибейли, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Кроме того, с 3 по 5 июля ремонтные работы будут проводиться на участке проспекта Гусейна Джавида - от пересечения с улицей Абдуррагимбека Ахвердиева до пересечения с улицей Льва Ландау.

В связи с этим движение автобусных маршрутов №3, 6, 10, 17, 18 и 96 будет временно организовано по улице Шафаята Мехтиева и проспекту Иншаатчылар.