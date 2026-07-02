Как только — так сразу: Урсула фон дер Ляйен о либерализации визового режима Армении и ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обрисовала перспективы либерализации визового режима с Арменией.

Примечательно, что какие-либо сроки она называть не стала, ограничившись общими словами.

На брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отвечая на вопрос о процессе и сроках либерализации виз, Ляйен заявила, что Армения — единственный партнер, который находится в столь активном диалоге с ЕС по этому вопросу, что показывает уровень сотрудничества. Европолитик сослалась на опубликованный в апреле отчет о реализации программы и сообщила, что осенью республику посетит миссия для оценки достижений. По словам Ляйен, после того как Армения будет соответствовать всем пунктам, стороны перейдут к либерализации режима, но для этого необходимы реформы.

В свою очередь Пашинян заявил, что в ходе предвыборной кампании говорил о том, что к 2029 г. будет «ситуация либерализации». Он согласился с тем, что многое зависит от нас, от качества реформы. Пашинян подчеркнул, что армянский народ ждет это решение и голосовал в пользу этого на выборах. «Мы не можем упустить эту возможность, приложим все усилия для решения этого вопроса», — пообещал Пашинян.

Источник: news.am