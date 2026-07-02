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Пашинян заверил в отсутствии цели создавать кризис с РФ

First News Media12:55 - Сегодня
Пашинян заверил в отсутствии цели создавать кризис с РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверяет, что власти страны не ставят перед собой цели создать кризис в отношениях с Россией.

Глава армянского правительства на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Ереван не игнорирует интересы международных партнеров, но, в то же время, руководствуется собственными интересами, передает Sputnik Армения.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава кабмина Армении исключил вероятность прекращения процесса сближения с Евросоюзом.

Комментируя вчерашний телефонный разговор с российским премьером Михаилом Мишустиным, Пашинян заявил, что они договорились продолжить обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки.

"Телефонный разговор состоялся по моей инициативе. Круг обсужденных вопросов был предоставлен в сообщении. Договорились, что в ближайшее время будут более подробные обсуждения", – сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что стремление Еревана к интеграции с Евросоюзом является его суверенным правом, но Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС.

9 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Еревану следует как можно скорее определиться по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность "интеллигентного развода". По его словам, можно было бы провести референдум по этому вопросу.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян 11 мая заявил журналистам, что Армения остается полноценным членом ЕАЭС, а проведение референдума возможно лишь при возникновении "объективной необходимости".

После этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в Армении ведется какая-то работа по переходу на стандарты ЕС, и если страна начнет править технические регламенты, то "это создаст уже определенные угрозы для ЕАЭС".

На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры стран-членов этого объединения выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорилось о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ЕАЭС в Астане заявил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять 14% ВВП.

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