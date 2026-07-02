Да кто вы вообще такие?: перепалка оппозиции и Алена Симоняна в парламенте

На внеочередном заседании Национального Собрания Армении 2 июля произошла словесная перепалка между секретарем парламентской фракции оппозиционного блока «Армения» Арцвиком Минасяном и председателем парламента Аленом Симоняном.

Так, секретарь парламентской фракции, обращаясь к депутату от правящей партии «Гражданский договор» Цовинар Варданян, заявил: «Скоро вы будете решать, кому есть хлеб, а кому – нет. Да кто вы вообще такие?». Так депутат ответил на «философский вопрос» Цовинар Варданян о том, зачем они (оппозиционеры) пришли в парламент.

В ответ Ален Симонян призвал Минасяна проявлять корректность.

Минасян не остался в долгу и поинтересовался у Симоняна, зачем тот пришел в Национальное Собрание.

«Что значит – зачем я пришел? Я пришел для того, чтобы выплатить вам зарплату и премии», - парировал с места Симонян.

Источник: news.am