Будут определены еще три участника 1/8 финала чемпионата мира

На чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, сегодня состоятся еще три матча 1/16 финала.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первом матче игрового дня сборная Испании встретится со сборной Австрии. Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.

В ночь на 3 июля в 03:00 по бакинскому времени сыграют сборные Португалии и Хорватии. Заключительным матчем дня станет встреча сборных Швейцарии и Алжира, которая начнется в 07:00 по бакинскому времени.

По итогам этих матчей определятся еще три участника 1/8 финала чемпионата мира.

Ранее путевки в 1/8 финала уже завоевали сборные Канады, Бразилии, Парагвая, Марокко, Норвегии, Франции, Мексики, Англии, Бельгии и США.