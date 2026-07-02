ЕС поддержит Армению при повышении Россией цен на газ

Европейский союз готов поддержать Армению в случае возможного повышения Россией цен на поставляемый в страну природный газ.

Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с совместным заявлением с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

"Что касается энергетики, то Армении необходим стратегический и многоуровневый подход. Так же, как мы помогаем стране диверсифицировать торговлю, мы хотим содействовать и диверсификации источников энергоснабжения. Уже на следующей неделе Армению посетит группа экспертов ЕС", — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, Европейский союз уже обладает значительным опытом в сфере диверсификации энергопоставок и намерен инвестировать в укрепление энергетической безопасности Южного Кавказа, а также в развитие новых маршрутов энергообмена.

"Речь идет об инвестициях в размере 25 млн евро. Кроме того, мы поддерживаем Армению в развитии возобновляемой энергетики, что также способствует укреплению энергетической безопасности страны", — подчеркнула глава Еврокомиссии.