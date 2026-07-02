Погода на пятницу: В Баку ожидается до 35 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 3 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно также ожидается погода без осадков. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами в горных районах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 31-36° тепла. В горных районах ночью ожидается 9-14° тепла, днем - 20-25° тепла, местами - 27-32° тепла.