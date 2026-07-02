В результате взрыва в центре Дамаска погибли 9 человек - ОБНОВЛЕНО

Число жертв взрыва недалеко от Дворца правосудия в сирийской столице Дамаске возросло до девяти.

Oб этом сообщил представитель Минздрава Сирии Ваиль Дагмаш.

"Число жертв теракта выросло до девяти, ранены свыше 20 человек", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что в одном из кафе на площади Хиджаз поблизости от Дворца правосудия была взорвана бомба. По словам губернатора сирийской столицы Махера Марвана Идлиби, организаторы преступления таким образом пытались дискредитировать предстоящее 1-ое заседание Народного Совета (нового парламента Сирии - ред.), которое запланировано на 6 июля в Дамаске.

22:00

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва, прогремевшего недалеко от Дворца правосудия в центре Дамаска.

Как передает ТАСС, об этом сообщил директор службы скорой помощи при Минздраве арабской республики Ахмед Баккур.

По его данным, получили ранения еще 22 человека, которые доставлены в 5 больниц Дамаска. "Несколько человек находятся в тяжелом состоянии", - уточнил врач.

Ранее приводились данные о 4 погибших и 11 пострадавших.

Полиция и сотрудники сил безопасности оцепили район происшествия на площади Хиджаз, власти ведут расследование.

Начальник управления внутренней безопасности Дамаска генерал Усама Атика заявил телеканалу Al-Ikhbariya, что взрыв произошел в одном из кафе, расположенном поблизости от Дворца правосудия.

Согласно его сведениям, появившаяся в социальных сетях версия о том, что теракт осуществил смертник, "не соответствует действительности". Как указал генерал, бомба была установлена в кафе заранее и затем приведена в действие.

17:16

Взрыв произошел в одном из кафе на улице Ан-Наср в Дамаске, недалеко от Дворца правосудия, сообщает агентство SANA.

По предварительным данным, четыре человека погибли, еще десять - ранены.

На место происшествия прибыли бригады экстренных служб.

Причина взрыва пока не установлена.