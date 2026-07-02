Вместо красивого носа — косоглазие: Клиника выплатит пациентке компенсацию

Сумгаитская клиника "Лиман" (Liman Klinikası) выплатит компенсацию пациентке за некачественно проведенное хирургическое вмешательство.

Как сообщает Qafqazinfo, соответствующее решение вынес суд.

Истцом по делу выступает Нурида Зульфугарова. В 2024 году в клинике "Лиман" хирург Афган Агагюлов провел ей операцию на носу (ринопластику), после которой у пациентки развилось косоглазие левого глаза.

Афган Агагюлов

По факту районная прокуратура провела проверку, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. При этом судебно-медицинская экспертиза официально подтвердила, что операция была выполнена с дефектами.

Адвокат истицы Анар Мамишов представил суду экспертное заключение, а также предоставил перечень расходов, понесенных женщиной на последующее лечение. В качестве компенсации причиненного вреда сторона истца потребовала взыскать с клиники "Лиман" и хирурга Афгана Агагюлова 40 тысяч манатов в счет материального ущерба и 10 тысяч манатов — в счет морального вреда.

Ответчики с исковыми требованиями не согласились. По заявлению Афгана Агагюлова, пациентка не соблюдала предписанный послеоперационный режим и не принимала назначенные медикаменты, что, по его мнению, и привело к осложнениям на глазу.

В итоге Сумгаитский городской суд удовлетворил иск частично. Согласно вердикту, ООО "Лиман Груп" (Liman Qrup MMC) обязано выплатить истице:

28 574 маната — в счет возмещения материального ущерба;

3 000 манатов — в счет компенсации морального вреда.

Требования в отношении хирурга Афгана Агагюлова были отклонены. Суд пояснил, что поскольку врач является штатным сотрудником клиники, ответственность за ущерб, причиненный им при исполнении трудовых обязанностей, несет работодатель. Это решение уже вступило в законную силу, получив подтверждение в апелляционной и высшей судебных инстанциях.

Стоит отметить, что дочь пострадавшей, Рамиля Мамедова, обращалась в редакцию "Qafqazinfo" с этой жалобой еще два года назад. Она рассказала, что ее 54-летняя мать — инвалид II группы, более 35 лет проработавшая воспитательницей в детском саду. По словам дочери, когда после операции они заявили врачу о возникшем дефекте, тот лишь отмахнулся, заявив: "Ждите, само пройдет".