США приобрели «многомиллионную собственность» в Израиле за один доллар

Посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил, что Соединённые Штаты приобрели участок земли в Иерусалиме для строительства нового американского посольства всего за один доллар.

Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, президент США Дональд Трамп «будет доволен» этой сделкой, в рамках которой «многомиллионная недвижимость» была приобретена за символическую сумму.

К публикации Хакаби также прикрепил фотографию, на которой он передаёт однодолларовую купюру главе МИД Израиля Гидеону Саару.