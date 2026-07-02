США приобрели «многомиллионную собственность» в Израиле за один доллар
Посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил, что Соединённые Штаты приобрели участок земли в Иерусалиме для строительства нового американского посольства всего за один доллар.
Об этом он написал в социальной сети X.
По его словам, президент США Дональд Трамп «будет доволен» этой сделкой, в рамках которой «многомиллионная недвижимость» была приобретена за символическую сумму.
К публикации Хакаби также прикрепил фотографию, на которой он передаёт однодолларовую купюру главе МИД Израиля Гидеону Саару.
I bet @POTUS is proud of the real estate deal I made for USA today-acquired multi million $$ property for new US Embassy in Jerusalem for 1 American dollar! My friend @IsraelMFA Gideon Sa’ar gets the dollar. pic.twitter.com/CLIynVvYHc — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) July 1, 2026