Багаи: Иран не пригласил на похороны Хаменеи страны, поддержавшие агрессию США и Израиля

Иранские власти не пригласили на похороны бывшего верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, страны, поддержавшие военную агрессию США и Израиля против Ирана.

Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, передает IRIB.

«Мы не пригласили страны, которые заняли неподобающую позицию в отношении военной агрессии США и Израиля против иранского народа, которые поддерживали эти враждебные и преступные действия», — сказал дипломат.