Число погибших в результате атаки России на Киев достигло 25

Число погибших в результате массированных ударов России по Киеву достигло 25 человек.

Oб этом глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил в Telegram-канале.

Ткаченко подчеркнул, что в результате атаки Киев понёс значительные разрушения, число раненых и погибших может возрасти, в том числе люди всё ещё остаются под завалами зданий.

В ночь на 2 июля россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, было применено 74 ракеты различных типов и 496 беспилотников. Основным направлением удара выбрали Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили 524 воздушные цели: 48 ракет и 476 БПЛА.