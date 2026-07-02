Сборная Азербайджана вырвала победу у Люксембурга в отборе на Евробаскет

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу провела очередной матч в рамках предварительного отборочного этапа чемпионата Европы 2029 года (EuroBasket 2029). В рамках пятого тура подопечные Тахира Бахшиева сыграли на выезде против команды Люксембурга.

Как сообщает İdman.Biz, напряженное противостояние завершилось победой азербайджанских баскетболистов со счетом 76:74.

Благодаря этому успеху сборная Азербайджана набрала 7 очков и закрепилась на третьей строчке в турнирной таблице группы А. Лидером квартета остается Северная Македония (10 очков), второе место занимает Люксембург (7 очков), а замыкает таблицу сборная Ирландии (6 очков).