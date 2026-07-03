Испания разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Испании уверенно вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв Австрию со счетом 3:0.

Матч 1/16 финала состоялся на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США), а главным арбитром встречи был швед Гленн Нюберг.

На 29-й минуте Марк Кукурелья отправил мяч в ворота австрийцев, однако гол был отменен из-за нарушения правил против вратаря. Счет на 36-й минуте открыл Микель Оярсабаль. После перерыва Педро Порро удвоил преимущество испанцев, отличившись на 66-й минуте, а на 89-й минуте Оярсабаль оформил дубль, установив окончательный счет — 3:0.

В 1/8 финала команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с победителем противостояния между Португалией и Хорватией.