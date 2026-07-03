Мужчина совершил самосожжение возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка подтвердила смерть мужчины, совершившего самосожжение возле штаб-квартиры ООН в Манхэттене.

Согласно сообщению New York Post со ссылкой на знакомого погибшего, речь идет о тибетском активисте Лобге Рангзене. Его знакомый рассказал изданию, что погибший поддерживал движение за освобождение Тибета и выступал против китайского контроля над регионом.

Он был облачен в полное монашеское одеяние. Положив тибетский флаг на тротуар, он поджег себя на оживленной улице. После случившегося полиция обнаружила плакат с надписью «China out of Tibet».

По данным СМИ, Рангзену было 42 года, он около 20 лет жил в США и работал водителем Uber.

Вызов в службу 911 поступил вечером 2 июля. Пострадавший был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

По сообщениям СМИ, самосожжения тибетцев как форма политического протеста происходят с конца 2000-х годов. По данным правозащитных организаций, с 2009 года были зафиксированы более 150 таких случаев в разных странах.