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Иран проведет шестидневные похороны Али Хаменеи, его сын Моджтаба не будет присутствовать

First News Media09:23 - Сегодня
Иран проведет шестидневные похороны Али Хаменеи, его сын Моджтаба не будет присутствовать

Моджтаба Хаменеи не примет участия в похоронных церемониях своего отца из-за угроз со стороны Израиля и соображений безопасности.

Али Хаменеи, который руководил Ираном на протяжении 36 лет, погиб 28 февраля - в день, когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану, что привело к войне на Ближнем Востоке.

Похоронные мероприятия пройдут с 4 по 9 июля в Тегеране, Куме и Мешхеде. Ожидается, что в них примут участие миллионы людей.

По сообщениям, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не будет присутствовать на похоронах своего отца, бывшего лидера Ирана Али Хаменеи, по соображениям безопасности. По словам аятоллы Хакима Элахи, представляющего интересы Ирана в Индии, угрозы со стороны Израиля и риск слежки делают публичное появление Моджтабы «опасным», сообщает агентство ANI.

Похоронные церемонии начнутся в Тегеране 4 июля и завершатся 9 июля его захоронением в родном городе Мешхеде - священном городе на северо-востоке страны. Ритуалы также включат мероприятия в Куме - священном городе к югу от Тегерана - 7 июля, а также другие религиозные церемонии.

Иранские власти ожидают, что в течение шести дней на улицы выйдут миллионы скорбящих, поэтому похороны станут одним из самых пристально отслеживаемых мировых событий. Во многих городах Ирана уже размещены плакаты и огромные билборды с изображением покойного Али Хаменеи.

С марта велись активные обсуждения сроков проведения заключительных похоронных мероприятий. Хотя исламское право обычно предписывает хоронить умершего как можно скорее, желательно в течение 24 часов, в данном случае было сделано исключение из-за состояния войны.

В прошлом месяце Иран и США подписали мирное соглашение, однако впоследствии продолжили обмен ударами на Ближнем Востоке, что поставило перемирие под угрозу. Тем не менее в последние дни интенсивность боевых действий, судя по всему, снизилась.

Источник: NDTV World

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