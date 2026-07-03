В Масаллы в результате ДТП погибли два человека
В Масаллы в результате ДТП погибли два человека.
Как сообщает Report, автомобиль марки Mercedes Benz, которым управлял Русиф Бабаев, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем той же марки, за рулем которого находился Никбин Фейзуллаев.
После столкновения автомобиль Р.Бабаева съехал на обочину дороги и врезался в бетонный столб и дерево. В результате ДТП он и находившийся в автомобиле пассажир Араз Мамедзаде скончались на месте происшествия от полученных травм.
Другой пассажир Первин Гасанов с обширной рваной раной головы был доставлен в Масаллинскую районную центральную больницу.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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