В Масаллы в результате ДТП погибли два человека.

Как сообщает Report, автомобиль марки Mercedes Benz, которым управлял Русиф Бабаев, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем той же марки, за рулем которого находился Никбин Фейзуллаев.

После столкновения автомобиль Р.Бабаева съехал на обочину дороги и врезался в бетонный столб и дерево. В результате ДТП он и находившийся в автомобиле пассажир Араз Мамедзаде скончались на месте происшествия от полученных травм.

Другой пассажир Первин Гасанов с обширной рваной раной головы был доставлен в Масаллинскую районную центральную больницу.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.