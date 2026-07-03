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Соратнику Сержа Саргсяна продлили арест

First News Media10:26 - Сегодня
Соратнику Сержа Саргсяна продлили арест

Заместителю председателя Республиканской партии Армении и соратнику бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Армену Ашотяну продлили срок ареста еще на один месяц. 

Об этом журналистам у здания суда сообщил его адвокат Рубен Меликян.

Защита намерена обжаловать арест, как только получит решение суда, передает Sputnik Армения.

Дело касается событий 2019 года, когда Ашотян занимал пост министра образования и науки.

Генпрокуратура Армении утверждает, что бывший министр образования использовал служебное положение для того, чтобы в сговоре с экс-главой Минфина Гагиком Хачатряном и его сыном, главой Совета правления, ректором Ереванского университета им. Брюсова и тремя проректорами вуза, а также связанным с ними лицом с помощью коррупционной схемы передать недвижимость и земельный участок площадью в 451,1 кв м (стоимостью в 209 млн драмов) на улице Пушкина 38/1 в собственность фонда высокопоставленного чиновника и связанного с ним лица. Кроме того, вуз лишился возможности использования своего имущества.

Для сокрытия незаконного происхождения имущества оно было сначала зарегистрировано на имя некоего Г.Т., после чего была осуществлена его фиктивная продажа сыну Гагика Хачатряна.

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