В Иране проходит прощание с Али Хаменеи - ОБНОВЛЕНО

Многодневная церемония прощания с погибшим в феврале духовным лидером Ирана Али Хаменеи началась в 3 июля с молитвы в Тегеране в мавзолее Хомейни.

Об этом сообщает РИА Новости.

Политические и религиозные деятели страны, иностранные гости по очереди подходят к гробу с Хаменеи, чтобы попрощаться с ним. Власти обеспечили усиленные меры безопасности в районе проведения церемонии.

Тегеран отказался приглашать те страны, которые заняли по отношению к военным действиям США против Ирана «неправильную позицию».

С 4 по 6 июля прощание с аятоллой пройдет в Тегеране. Комплекс Имама Хомейни — основателя Исламской Республики— будет принимать людей на коллективную молитву. 6 июля по иранской столице пройдет похоронная процессия.

7 июля тело Хаменеи доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в иракских Кербеле и Неджефе. На следующий день гроб с телом вернут в Иран, где он будет похоронен в родном Мешхеде.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным лидером Ирана после гибели Али Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся.

11:00

Останки бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставлены в религиозный комплекс «Мусалла имама Хомейни» в Тегеране.

Об этом 3 июля сообщило агентство Mehr.

«Тело лидера вместе с телами его сподвижников было перевезено в тегеранскую Мусаллу рано утром в пятницу и помещено в главном молитвенном зале перед двухдневной публичной церемонией прощания», — говорится в публикации на сайте.

Агентство опубликовало кадры, на которых видно, как собравшиеся у павильона люди возносят руки и передают над головами гроб в цветах иранского флага. Отмечается, что в общенациональной траурной церемонии планируется участие более 20 млн человек.