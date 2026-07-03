Премьер Молдовы заявил об отставке

Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну заявил об отставке из-за невозможности следовать своим принципам и убеждениям.

"Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра. Я принял предложение стать премьером с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать переменам к лучшему. В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я выбираю уйти", - написал Мунтяну на своей странице в Facebook.