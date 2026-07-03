В Мюнхене ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита воды

Мюнхен из-за рекордной жары, затяжной засухи и снижения уровня грунтовых вод столкнулся с проблемой дефицита воды.

Об этом пишет Bild.

Из-за сложившейся ситуации в городе объявили чрезвычайную ситуацию в сфере водоснабжения. Мэр Доминик Краузе создал рабочую группу, задачей которой является разработка мер для сохранения оставшихся запасов.

Как уточняет издание, в настоящее время снабжение питьевой водой остается стабильным. При этом в Мюнхене вводят существенные ограничения, например, приостанавливаются работы по мытью окон, не менее 10 из 150 городских декоративных фонтанов отключат, причем эта мера затронет в первую очередь те, что используют большие объемы воды.

Кроме того, местным жителям рекомендовали снизить потребление: не мыть автомобили, принимать душ вместо ванны, выключать кран при чистке зубов и не наполнять бассейны.