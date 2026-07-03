Турция направила письмо о желании присоединиться к еврозоне

Анкара направила в Европейский платежный совет (EPC) письмо, в котором заявила о желании присоединиться к Единой европейской платежной зоне (SEPA).

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам экономического диалога высокого уровня между ЕС и Турцией.

В нем указано, что обе стороны достигли согласия в вопросах развития взаимовыгодных экономических отношений, поддержания экономического доверия и укрепления деловой среды, подчеркнув, что потенциальное участие Анкары в SEPA "позволит осуществлять более быстрые, безопасные и экономически эффективные трансграничные платежи, способствуя торговле и инвестициям между Турцией и ЕС".

Источник: ТАСС