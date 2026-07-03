Пашинян отправится в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2026", которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.

Имя главы армянского правительства включено в список спикеров форума.

В числе участников также заявлены председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

Центральной темой "ИННОПРОМ-2026" станет "Индустрия 360: производство без границ".

Источник: Sputnik Армения