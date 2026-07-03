Пашинян отправится в Россию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2026", которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.
Имя главы армянского правительства включено в список спикеров форума.
В числе участников также заявлены председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев.
Центральной темой "ИННОПРОМ-2026" станет "Индустрия 360: производство без границ".
Источник: Sputnik Армения
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