Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Премьер еще раз выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера Али Хаменеи, отметив, что Армения разделяет скорбь иранского народа.

Пезешкиан поблагодарил Пашиняна за участие в официальной церемонии прощания. Он отметил, что в Тегеране высоко ценят позицию Армении и оказанное гуманитарное содействие в сложный для Ирана период.

Президент Ирана также поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах и выразил уверенность, что двусторонние отношения продолжат последовательно развиваться и укрепляться.

Собеседники обменялись мнениями о региональной ситуации, отметив важность шагов по установлению мира, стабильности и регионального сотрудничества.

Напомним, Пашинян отправился в Тегеран для участия в церемонии прощания с убитым в результате американо-израильского удара верховным лидером ИРИ.

Источник: Sputnik Армения