Рубинян не будет спецпредставителем по Турции

Вице-спикер парламента Армении и кандидат на пост спикера Рубен Рубинян заявил, что в случае избрания прекратит исполнять обязанности специального представителя по нормализации отношений с Турцией.

По его словам, распространяемые в СМИ утверждения о том, что его выдвижение на пост спикера является «жестом в адрес Турции», не соответствуют действительности.

«Если меня изберут спикером парламента, я не буду продолжать исполнять обязанности спецпредставителя по нормализации отношений с Турцией. Следовательно, около 90% этой конспирологии сразу рушится», — сказал Рубинян журналистам.

Отвечая на вопрос о возможном преемнике на посту спецпредставителя, он отметил, что этот вопрос пока не обсуждался.

На вопрос, может ли эту должность занять действующий спикер парламента Ален Симонян, Рубинян ответил, что не считает такой вариант вероятным.

Правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Рубиняна на пост спикера парламента 25 июня.

Источник: Sputnik Армения