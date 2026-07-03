В Польше назвали западную часть Украины «Малопольшей»

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в ходе обсуждения событий Волынской резни назвал западноукраинские области «Малопольшей».

«Я, как и подавляющее большинство поляков, думаю, что прославление [Степана] Бандеры, преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида в Волыни и Восточной Малой Польше, не является направлением к западному миру, к миру цивилизации или к общим европейским или трансатлантическим ценностям», — приводит его слова портал PAP.

Термин «Восточная Малопольша» являлся официальным административным наименованием в 1918–1939 годах. В межвоенный период так обозначали восточную часть исторической области Галиция, которая входила в состав Польской Республики.