СМИ: подозреваемая в организации взрыва в Монако находится в Германии

В ходе расследования взрыва посылки в Монако, в результате которого тяжело пострадали родившийся на Украине мультимиллионер, находящийся под санкциями, и ещё два человека, установлен подозреваемый.

Об этом сообщила прокуратура княжества.

«В отношении подозреваемого выдан ордер на арест, он будет объявлен в международный розыск по линии Интерпола (Red Notice)», — добавили в прокуратуре.

По данным французской газеты "Фигаро", на самом деле речь идет о женщине примерно 30 лет, маскировавшейся под мужчину — это украинка, проживающая в Германии. BFM TV утверждает, что местонахождение подозреваемой уже установлено — она находится в одной из европейских стран.

Источник: euronews