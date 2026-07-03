Останки пропавшего без вести шехида Даяната Мусаева преданы земле в Уджаре

Сегодня в Уджарском районе состоялось захоронение останков пропавшего без вести шехида Первой Карабахской войны Даяната Салик оглу Мусаева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала в селе Боят района прошла церемония прощания с пропавшим без вести шехидом. На церемонии присутствовали члены семьи шехида, сотрудники Исполнительной власти района, правоохранительных органов, гази, жители села, представители общественности. На церемонии был совершен джаназа намаз.

После церемонии прощания пропавший без вести шехид был похоронен на кладбище села Боят, были прочитаны молитвы. Во время похорон в сопровождении военного оркестра был исполнен государственный гимн, произведен оружейный залп.

Даянат Мусаев родился в 1973 году в селе Боят Уджарского района. Он пропал без вести в 1993 году во время боевых действий в районе Муровдаг в Кяльбаджарском районе.