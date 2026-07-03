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Общество

В Азербайджане вносятся изменения в закон о медицинском страховании

First News Media14:01 - Сегодня
В Азербайджане вносятся изменения в закон о медицинском страховании

Процессы, связанные с применением обязательного медицинского страхования, будут осуществляться в электронном порядке.

Данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О медицинском страховании", который включен в повестку дня сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса Азербайджана по труду и социальной политике, проходящего в формате видеоконференции.

Законопроект предусматривает внесение следующих изменений:

  • включение в закон "О медицинском страховании" понятия «фонд обязательного медицинского страхования»;

  • определение правовых основ осуществления операций, связанных с применением обязательного медицинского страхования, в электронном порядке посредством информационной системы органа, установленного соответствующим органом исполнительной власти;

  • отпуск застрахованным лицам лекарственных средств, используемых в амбулаторных условиях, аптечными организациями на основании электронной рецептуры, переданной в указанную информационную систему;

  • создание свидетельства об обязательном медицинском страховании в электронной форме в данной информационной системе.

Под фондом обязательного медицинского страхования будет пониматься целевой государственный финансовый фонд, находящийся в собственности государства, управление которым осуществляется органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти, и располагающий самостоятельным бюджетом, не входящим в состав государственного бюджета.

В результате принятия проекта будут обеспечены совершенствование правовых основ электронных услуг в сфере обязательного медицинского страхования, законодательное регулирование выдачи лекарственных средств, используемых в амбулаторных условиях, на основании электронных рецептов, а также создание свидетельства об обязательном медицинском страховании в электронной форме. Кроме того, правовое регулирование, связанное с оценкой реабилитационных возможностей лиц с инвалидностью, будет приведено в соответствие с перераспределением полномочий в сфере оказания реабилитационных услуг.

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