Парламент Армении переписал присягу депутатов

Депутаты Национального собрания Армении будут приносить присягу в новой редакции.

Соответствующие изменения в закон "Регламент Национального собрания" парламент принял во втором и окончательном чтении.

Авторами законопроекта выступили депутаты правящей фракции "Гражданский договор".

Согласно поправкам, из текста присяги исключаются формулировки о служении общенациональным целям и укреплении Родины. Вместо них депутаты будут обязаны содействовать укреплению суверенитета Республики Армения.

Кроме того, присяга дополняется обязательством прилагать все усилия не только для укрепления государственности и сохранения общественного согласия, но и для защиты прав и свобод граждан.

Завершаться текст присяги будет словами: "Слава павшим и да здравствует Республика Армения!".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что в основе государственной политики должна лежать не повестка всего армянского народа, проживающего по всему миру, а интересы и цели Республики Армения. Этот подход он называет концепцией "реальной Армении".

Источник: Sputnik Армения