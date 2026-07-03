Стоимость контрактов в подсистеме e-müqavilə превысила 1 млрд манатов в 2026 году

В первом полугодии через подсистему e-müqavilə Министерства финансов было заключено 2 414 контрактов на общую сумму свыше 1 млрд манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство финансов, за этот период в системе зарегистрировались 872 закупочные организации, а к платформе подключились 1 487 поставщиков.

Из общего числа контрактов 45,43% пришлось на оказание услуг, 40,2% - на закупку товаров, 14,37% - на выполнение работ.

Подсистема e-müqavilə" введена в эксплуатацию 10 апреля 2026 года. Она входит в информационную систему "Цифровые государственные финансы" и обеспечивает подготовку, согласование, подписание и контроль исполнения контрактов на государственные закупки в электронном формате.