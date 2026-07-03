 В Азербайджане заблокировали 20 фейковых доменов госорганов с начала 2026 года | 1news.az | Новости
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Общество

В Азербайджане заблокировали 20 фейковых доменов госорганов с начала 2026 года

First News Media15:30 - Сегодня
В Азербайджане заблокировали 20 фейковых доменов госорганов с начала 2026 года

В январе-июне этого года в Азербайджане заблокировали 20 поддельных доменов, имитирующих названия государственных органов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Во втором квартале было заблокировано 14 таких доменов - в 2,3 раза больше, чем в первом квартале.

В 2025 году в стране выявили и заблокировали 40 подобных доменов, что на 40% меньше показателя 2024 года.

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