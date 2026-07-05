ГЭЦ Азербайджана провел вступительные экзамены по II и III группам - ОБНОВЛЕНО
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.
Экзамены были организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.
По предварительным данным, 11 человек были отстранены от экзамена за использование мобильных телефонов. В связи с допущенными нарушениями будет проведено расследование.
В экзамене предполагалось участие 41 622 абитуриентов.
На YouTube-канале ГЭЦ сегодня в 15:00 будет проведена прямая трансляция, в ходе которой сотрудники Центра и эксперты дадут подробные разъяснения относительно тестовых заданий и представят правильные ответы.
Обработка экзаменационных протоколов и материалов начнется 6 июля, результаты планируется объявить через две недели.
14:45
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, экзамены были организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.
По предварительным данным, 11 человек были отстранены от экзамена за использование мобильных телефонов. В связи с допущенными нарушениями будет проведено расследование.
В экзамене предполагалось участие 41 622 абитуриентов.
На YouTube-канале ГЭЦ сегодня в 15:00 будет проведена прямая трансляция, в ходе которой сотрудники Центра и эксперты дадут подробные разъяснения относительно тестовых заданий и представят правильные ответы.
Обработка экзаменационных протоколов и материалов начнется 6 июля, результаты планируется объявить через две недели.