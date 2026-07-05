В Сабирабадском районе автомобиль марки Mercedes насмерть сбил пешехода

В Сабирабаде произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает аранское бюро Report, легковой автомобиль марки Mercedes совершил наезд на пешехода — местного жителя Аскерова Амида Гюльхан оглу (1985 года рождения), который в этот момент переходил проезжую часть.

От полученных в результате сильного удара тяжелых телесных повреждений А. Аскеров скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время по факту данного дорожно-транспортного происшествия правоохранительными органами начато официальное расследование для установления всех обстоятельств и причин аварии.