На юго-западе Франции вспыхнул крупный лесной пожар - ВИДЕО

Крупный лесной пожар разгорелся в департаменте Восточные Пиренеи на юго-западе Франции и охватил уже 1 500 га.

Об этом сообщил префект департамента Пьер Рено.

"Протяженность полосы огня составляет 18 км, для ее ликвидации задействованы значительные ресурсы на земле и в воздухе", - сказал он на пресс-конференции.

По словам префекта, пожар распространился очень быстро в районе коммуны Тривеллаш, только в ночь на воскресенье огонь охватил свыше 900 га. Для его тушения задействованы 700 сотрудников пожарной и спасательной службы, а также 200 машин и 9 самолетов и вертолетов.

К настоящему моменту сдержать распространение огня не удается из-за сильного ветра и труднодоступности района, охваченного пожаром.

Префект предупредил, что до конца дня власти могут принять решение об отмене этапа многодневной велогонки "Тур де Франс".

Источник: ТАСС